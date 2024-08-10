كركوك.. لا اتفاق حتى الآن والعرب متمسكون بمنصب المحافظ

شفق نيوز/ أفاد عضو في مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية يوم السبت، بعدم وجود أي اتفاق أو ترشيح لمرشح معين لمنصب المحافظ حتى اللحظة.

وأكد رعد صالح، لوكالة شفق نيوز، أن العرب متمسكون بمنصب المحافظ كإستحقاق انتخابي، وأنه لا توجد أي تسوية بين الكتل الفائزة في مجلس المحافظة حتى الآن.

وأشار صالح إلى أنه "لا يوجد أي اتفاق بين العرب والكتل الأخرى بخصوص المنصب، وما يزال الحوار مستمراً دون التوصل إلى اسم محدد".

وأضاف أن "التكهنات بشأن عقد جلسة لمجلس المحافظة يوم غد الأحد غير صحيحة، حيث لا توجد أي خطط لعقد اجتماع في ذلك اليوم".

وتداولت بعض وسائل الإعلام أخباراً عن اتفاق سياسي لترشيح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريبوار طه، لمنصب المحافظ، بعد التوصل إلى اتفاق مع الكتل الفائزة في مجلس المحافظة.

يذكر أن يوم غد الأحد يوافق نهاية المهلة التي حددها رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لتقاسم السلطة بين مكونات كركوك.

وكانت أولى جلسات المجلس قد عُقدت في 11 تموز الماضي وبقيت مفتوحة، حيث سعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة بابليون إلى عقد جلسة الأسبوع الماضي لتمرير تشكيل الحكومة المحلية، إلا أن طلباً بتأجيل الجلسة قد قُدم بعد تدخل رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية، لمنح فرصة للمكونات الأخرى لإتمام عملها والمشاركة في الجلسة.