كركوك.. كتلة الديمقراطي تنهي الأزمة بعد مشاجرة الحمايات

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس كركوك، حسن شيخاني، مساء الخميس، عن تفاصيل اجتماعه مع المحافظ ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة، محمد الحافظ، على خلفية التوتر الحاصل بين الأطراف بسبب المشاجرة الأخيرة.

وأوضح شيخاني، لوكالة شفق نيوز، أن "اللقائين المنفصلين اللذين عقدا اليوم مع المحافظ ورئيس المجلس، كانا بخصوص الأزمة الاخيرة والمشاجرة التي حدثت بين الحمايات"، مردفاً بالقول: "لا نريد ذلك أن ينعكس على أي أمور أخرى".

وأصدر محافظ كركوك ريبوار طه، بوقت سابق من اليوم، توضيحاً حول الشجار الذي دار بين حمايات المحافظ ورئيس مجلس المحافظة".

وقال طه، للوكالة، إن "ما حدث هو مشاجرة بين أفراد الحمايات فقط، وليس بيني وبين رئيس مجلس المحافظة"، مستدركاً: "الإدارة والمجلس فريق واحد والاستجابة للتنسيق بيننا لا مثيل لها، ونعمل سوية".

وأكد أن "التنسيق والاتفاق بين ادارة المحافظة ورئيس مجلس محافظة كركوك لا يوجد منه في تاريخ كركوك، ونحن نعمل على خدمة اهالي كركوك وبجيمع مكوناتهم ولا توجد أي مشكلة بيني وبين رئيس مجلس المحافظة".