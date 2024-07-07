كركوك تنتظر السوداني لتفكيك المشاكل.. عضو بمجلس المحافظة: لا زيارة ولا جلسة

شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، يوم الأحد، أن الأنباء المتداولة عن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمحافظة كركوك غير صحية ولم نبلغ بأن هناك زيارة لرئيس الوزراء للمحافظة، ولا يوجد أي اتفاق لعقد جلسة لمجلس المحافظة، داعياً أعضاء المجلس لعقد جلسة تشاورية لجميع مكونات المجلس.

وقال رمزي لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء المتداولة عن نية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى كركوك غير صحيحة ونحن نأمل أن يزور كركوك ويحلحل مشاكلها لأن تأخير تشكيل حكومة كركوك يؤثر على مصالح مكونات كركوك من حيث الوظائف والمشاريع والخدمات".

وأكد رمزي أن "أي اتفاق لا يوجد لغاية اليوم لعقد جلسة لمجلس المحافظة او انتخاب المحافظ ولا يوجد اتفاق عربي او كوردي للمضي بتشكيل الحكومة المحلية".

ودعا رمزي، اعضاء مجلس محافظة كركوك ومن جميع القوميات العرب والتركمان والكورد والمسيحيين لـ"عقد جلسة مفتوحة لمناقشة آليات يتفق عليها أعضاء المجلس وتساهم في تقريب وجهات النظر ويحلحل الخلافات".

ومنذ أكثر من سبعة شهور فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ والحديث عن تدوير المنصب بين الكتل الكورد والعرب والتركمان لازال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد ثالث غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وفي 21 شباط من العام الحالي، أشرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار الماضي لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة

ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع اقضية ومدراء 16 ناحية فضلاً عن عدد من المدراء العامين.

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى ثلاثة اجتماعات للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.