كركوك.. تسجيل خمسة أحزاب وأربعة مرشحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، تسجيل خمسة أحزاب سياسية وأربعة مرشحين مستقلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مسؤول اعلام المفوضية علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "التحضيرات للعملية الانتخابية مستمرة، وسجل إلى غاية الآن خمسة أحزاب سياسية وأربعة مرشحين مستقلين ضمن دائرة كركوك".

وأضاف أن "عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة بلغ نحو مليون و200 ألف ناخب، وهو رقم قابل للزيادة مع استمرار عمليات التحديث والتدقيق".

وأشار عباس، إلى أن "عملية تسجيل الأحزاب والمرشحين ستستمر حتى الرابع عشر من شهر أيار الحالي، بحسب الجدول الزمني المحدد من قبل المفوضية"، مبيناً أن "عدد الأحزاب المسجلة حتى الآن على مستوى العراق بلغ نحو 66 حزباً، وفقاً لبيانات المفوضية في بغداد".

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية أهمية مشاركة المواطنين في تحديث سجلاتهم الانتخابية لضمان تمثيلهم، فيما دعت الأحزاب والمرشحين إلى استكمال متطلبات التسجيل ضمن الفترة القانونية المحددة.