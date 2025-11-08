كركوك تستعد بـ56 ألف منتسب من الأجهزة الأمنية للمشاركة في الاقتراع الخاص

شفق نيوز- كركوك

تستعد محافظة كركوك لإجراء الاقتراع الخاص ضمن الانتخابات البرلمانية المقررة يومي غد الأحد والثلاثاء المقبل، وسط استنفار أمني كبير وإجراءات تنظيمية ولوجستية غير مسبوقة، تشارك فيها جميع صنوف القوات الأمنية بإشراف مباشر من قيادة العمليات المشتركة، وذلك لضمان عملية تصويت آمنة وسلسة لمنتسبي القوات المسلحة.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك، يوم السبت، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية لإجراء الاقتراع الخاص الذي سيُجرى قبل يومين من موعد الاقتراع العام، مشيرة إلى أن 56 ألف ناخب من منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية سيشاركون في التصويت في عموم المحافظة.

وقال مسؤول إعلام المفوضية في كركوك علي عباس البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية الخاصة ستُجرى ضمن 333 مركز اقتراع تضم أكثر من ألف محطة فرعية، تم توزيعها وفق خطة دقيقة تغطي جميع أقضية ونواحي المحافظة".

وأضاف، أن "المفوضية خصصت خمسة مراكز لتغطية التصويت الخاص إعلامياً لتسهيل عمل الإعلاميين المحليين والدوليين، وضمان الشفافية والانسيابية في نقل مجريات العملية الانتخابية".

وأوضح البياتي، أن "مفوضية الانتخابات أكملت عملية نقل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتصويت والتحقق من البصمة إلى المراكز المخصصة، وتم اختبارها ميدانياً لضمان جاهزيتها"، مشيراً إلى أن "فرق الصيانة والكوادر اللوجستية متواجدة في كل مركز للتعامل مع أي عطل أو خلل طارئ قد يحدث أثناء التصويت".

وفي الجانب الأمني، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة متكاملة لتأمين جميع المراكز الانتخابية الخاصة، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية انتشرت منذ عدة أيام في محيط المراكز والشوارع الرئيسة المؤدية إليها، وتم تعزيز نقاط التفتيش وتفعيل الدوريات المشتركة بين الجيش والشرطة الاتحادية والمحلية".

وأضاف المصدر أن "الضباط والجنود في كركوك لم يعرفوا الراحة منذ بدء العد التنازلي للاقتراع الخاص، إذ يعملون على مدار الساعة لتأمين المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع"، مبيناً أن "القيادات الميدانية تتابع من مواقعها انتشار القطعات، وتصدر توجيهات مستمرة برفع الجاهزية القصوى والتعامل السريع مع أي خرق محتمل".

وأكد المصدر أن "غرف العمليات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والمفوضية تعمل على مدار الساعة لتبادل المعلومات والتنسيق الفوري، كما تم تخصيص فرق طوارئ للتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ داخل أو قرب المراكز الانتخابية"، مشيراً إلى أن "جميع القوات المشاركة تلقت تدريبات مسبقة على أساليب ضبط الأمن أثناء الانتخابات بما يضمن انسيابية الحركة ومنع أي ازدحام أو توتر أمني".

من جانبه، قال الخبير الأمني أحمد عبد الرحمن البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "دور القوات الأمنية في هذه المرحلة لا يقتصر على الحماية التقليدية، بل يمتد إلى ترسيخ ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية من خلال أدائها المنضبط وتعاملها المهني مع المواطنين".

وأضاف أن "انتشار القوات بهذا الشكل الواسع والمنسق في كركوك يُعدّ رسالة واضحة على جاهزية الدولة لتأمين الانتخابات، خاصة في محافظة تُعد من أكثر المحافظات حساسية بسبب تنوعها القومي والسياسي".

وبيّن البياتي أن "القوات الأمنية أثبتت خلال الدورات الانتخابية السابقة كفاءتها العالية وقدرتها على حماية مراكز الاقتراع، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النجاح في الانتخابات الحالية بفضل الخطط المحكمة والتنسيق بين المفوضية والقيادات الأمنية".

وأشار إلى أن "إصرار الجنود والضباط على أداء واجبهم رغم ساعات العمل الطويلة والسهر المتواصل يعكس روح الانضباط والمسؤولية الوطنية"، مؤكداً أن "سلوك القوات الأمنية في يوم الاقتراع سيكون عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالعملية الديمقراطية في العراق".

وتُعد محافظة كركوك من المحافظات الحيوية في المشهد الانتخابي العراقي، لما تحمله من تنوع قومي وديني، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي وثقلها الاقتصادي، ما يجعل تأمين الانتخابات فيها مسؤولية مضاعفة.

وتأمل الجهات الرسمية والمفوضية العليا أن تسهم الإجراءات الأمنية المُحكمة في إنجاح يوم التصويت الخاص كبداية مشجعة تمهّد لمرحلة الاقتراع العام، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كركوك باعتبارها مقياساً لاستقرار العملية الانتخابية في المناطق المتعددة المكونات.

وستبدأ عملية الاقتراع الخاص التي تشمل القوات الأمنية صباح غد الأحد، قبل أن يبدأ الاقتراع العام في صباح الثلاثاء المقبل.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلًا وألفان و248 امرأة، بينما سيتمكن نحو 21 مليون ناخب فقط الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضواً فقط في مجلس النواب القادم.