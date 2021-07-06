كربلاء تعلّق على تخصيص ملياري دينار لإحياء "عرفة": لا يساوي شيئاً

شفق نيوز/ علّقت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، على تخصيص ملياري دينار لمحافظة كربلاء لإحياء زيارة "عرفة" والتي تصادف ليلة عيد الاضحى.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، "في كل زيادة اعتاد مجلس الوزراء أن يخصص مبلغا للمحافظة"، مضيفا "كانت المبالغ غير كافية في السنوات الماضية".

وأوضح، أن "هذا المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل الحكومة المركزية اليوم (2 مليار دينار)، لا يساوي شيئاً من الخدمات التي تقدمها المحافظة للزوار".

وتابع الفتلاوي ، أن "أهم هذه الخدمات هي صيانة الشوارع وصيانة الكهرباء، وهي تقدم من المحافظة مجانا".

ولفت الى أن "هذه المبالغ غير كافية ولا تتناسب مع نصف المبالغ التي تقدمها محافظة كربلاء وستكون سبباً في عودة المحافظة إلى الوراء"، حسب قوله.

واشار الى أن "زيارة عرفة تحتاج إلى خدمات، وهناك جنود أوفياء يحتاجون إلى مكافأة وتشجيعا"، مؤكداً "وضع خطة امنية وخدمية لاحياء زيارة عرفة وكذلك يومي الخميس والجمعة حيث يتوافد الآلاف على مرقدي الامام الحسين واخيه العباس".

واتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء، عدداً من القرارات، بينها تخصيص ملياري دينار لإحياء زيارة دينية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فيما يخص الاستعدادات لزيارة عرفة جرت الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ (2000000000) دينار، فقط مليارا دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة من احتياطي الطوارئ، لغرض تأمين نفقات زيارة عرفة وتقديم الخدمة للزائرين، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/ 2021".