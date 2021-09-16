كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء، يوم الخميس، استنفار الجهود لمتابعة الانتخابات ومراقبة سير آليات العملية الانتخابية المرتقبة شهر تشرين الاول المقبل.

وقال مسؤول شعبة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب زراق الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن مراقبة العملية الانتخابية مستمرة في المحافظة، مؤكداً استنفار كافة الجهود لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وبين الاسدي، أن عدد المرشحين للانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية بالمحافظة بلغ 114 مرشحاً، منهم 47 رجلاً و32 امرأة.

وأشار إلى أن نسبة توزيع بطاقة الناخب الالكترونية بلغت أكثر 85% بالمائة، فيما بلغ عدد البطاقات الموزعة 487 ألف و73 بطاقة، لافتاً إلى أن عدد البطاقات غير الموزعة بلغ 80 الف بطاقة لعدد ناخبي كربلاء البالغ 784 الف ناخب.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل من العام 2021، والتي شكّلت مطلب أساسياً للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.