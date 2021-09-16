سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T11:06:46+0000
كربلاء تستنفر لانتخابات تشرين.. 85% من الناخبين تسلموا بطاقاتهم الالكترونية

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء، يوم الخميس، استنفار الجهود لمتابعة الانتخابات ومراقبة سير آليات العملية الانتخابية المرتقبة شهر تشرين الاول المقبل.  

وقال مسؤول شعبة الإعلام والاتصال الجماهيري في المكتب زراق الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن مراقبة العملية الانتخابية مستمرة في المحافظة، مؤكداً استنفار كافة الجهود لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وبين الاسدي، أن عدد المرشحين للانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية بالمحافظة بلغ 114 مرشحاً،  منهم 47 رجلاً و32 امرأة.

وأشار إلى أن نسبة توزيع بطاقة الناخب الالكترونية بلغت أكثر 85% بالمائة، فيما بلغ عدد البطاقات الموزعة 487 ألف و73 بطاقة، لافتاً إلى أن عدد البطاقات غير الموزعة بلغ 80 الف بطاقة لعدد ناخبي كربلاء البالغ  784 الف ناخب.

ومن المقرر أن تعقد في العراق انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل من العام 2021، والتي شكّلت مطلب أساسياً للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

related

مفوضية الانتخابات تسجل إقبالاً كبيراً لتسلم بطاقة الناخب في عموم العراق

Date: 2021-08-25 10:38:15
مفوضية الانتخابات تسجل إقبالاً كبيراً لتسلم بطاقة الناخب في عموم العراق

الرئيس العراقي في اجتماع ضم بلاسخارت: للانتخابات المقبلة تبعات على كل المنطقة

Date: 2021-09-08 12:41:24
الرئيس العراقي في اجتماع ضم بلاسخارت: للانتخابات المقبلة تبعات على كل المنطقة

المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

Date: 2021-06-19 15:00:06
المفوضية تعلن شروط وضوابط الدعاية الانتخابية وتحدد "الممنوعات"

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

بأمر قضائي.. نتائج الانتخابات المبكرة ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

Date: 2021-09-13 16:35:34
بأمر قضائي.. نتائج الانتخابات المبكرة ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

Date: 2020-12-03 13:01:24
تحذير برلماني: تأخير أموال المفوضية سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات المبكرة

البرلمان يعترض على تمويل الانتخابات المقبلة: سيتم تعديله

Date: 2020-12-06 09:14:21
البرلمان يعترض على تمويل الانتخابات المقبلة: سيتم تعديله

باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية

Date: 2021-01-12 09:10:40
باقتراع سري وحضور أممي.. المفوضية تختار رئيساً للإدارة الانتخابية