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كربلاء.. المئات يتظاهرون في ذكرى "انتفاضة تشرين"

Category: سیاسة

Date: 2021-10-01T16:25:12+0000
كربلاء.. المئات يتظاهرون في ذكرى "انتفاضة تشرين"

شفق نيوز/ تجمع مئات المتظاهرين يوم الجمعة وسط مدينة كربلاء لإحياء الذكرى السنوي الثانية للاحتجاجات الشعبية الواسعة المعروفة في أوساط الناشطين بـ"انتفاضة تشرين".

وأفادت مراسلة وكالة شفق نيوز بأن المتظاهرين تجمعوا في ساحة الأحرار وسط مدينة كربلاء.

ولوح المتظاهرين بالأعلام العراقية كما رفعوا صور زملائهم من المتظاهرين والناشطين الذين قضوا في الاحتجاجات.

وكان الحراك الشعبي العراقي قد بدأ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وتغيير النظام السياسي القائم على توزيع المناصب بين الأحزاب النافذة في البلاد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت نحو 600 قتيل؛ غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين.

ونجحت الاحتجاجات في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019، كما أقر البرلمان العراقي قانون انتخابات جديد استجابة لمطالب الحراك بهدف فسح المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة للصعود إلى البرلمان.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي بحماية الاحتجاجات وتقديم المتورطين في قمعها إلى العدالة، وهو ما لم يتحقق.

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