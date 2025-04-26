أكثر من 50 برلمانياً عراقياً يعارضون زيارة الشرع لبغداد ويقترحون البديل

شفق نيوز/ أكدت النائب، ابتسام الهلالي، يوم السبت، رفض عدد من أعضاء مجلس النواب حضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للقمة العربية المقرر انعقادها في 17 آيار/مايو المقبل في العاصمة بغداد.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب لا يزالون متمسكين بقرار عدم حضور الرئيس السوري أحمد الشرع، لبغداد، بسبب الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية التي كان منتمياً إليها في العراق، وكانت أبرز تلك الجرائم هي تفجير الكرادة وسط بغداد".

وكشفت، أن "لغاية هذه اللحظة، تم جمع 51 توقيعاً في البرلمان رفضاً لحضور الشرع، وسيتم تقديمها إلى رئاسة مجلس النواب اليوم السبت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

واقترحت الهلالي حضور شخصية أخرى لبغداد، بالقول إنه "لا مانع من حضور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الى القمة العربية بدلاً عن الشرع".

وكان مسؤول حكومي سوري، أخبر وكالة شفق نيوز، في 19 أبريل/نيسان الجاري، بأن "الشرع وافق بشكل مبدئي على دعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لزيارة بغداد"، مؤكداً أن "الزيارة ستكون لحضور القمة العربية المقررة في العاصمة العراقية في شهر أيار/مايو المقبل".

والتقى السوداني، بالشرع، في العاصمة القطرية الدوحة، في 17 أبريل/نيسان الجاري، وبحث معه جملة ملفات أمنية ودبلوماسية واقتصادية، وهو اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين، وفق ما أبلغت به مصادر مطلعة وكالة شفق نيوز.

يشار إلى أن السوداني، أعلن في 16 أبريل/نيسان الجاري، خلال ملتقى السليمانية، عن توجيه دعوة للشرع لحضور قمة بغداد، وأكد أنه "مرحب به في بغداد".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد يوم 17 آيار/مايو 2025، وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.