أكثر من 3 آلاف.. المفوضية تصادق على قوائم المرشحين للانتخابات

شفق نيوز/ صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء، على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أنه سيجري قرعة لمنح الأرقام الانتخابية للمرشحين غداً.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس المفوضين صادق اليوم على قوائم تضم ٣٢٤٣ مرشحاً للانتخابات، مشيراً إلى أنه سيتم نشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية والموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.

وأضاف أن قرعة أرقام المرشحين ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء في عموم مكاتب المحافظات الانتخابية وبضمنها مكتبيّ الكرخ والرصافة الانتخابيان والمكتب الوطني.