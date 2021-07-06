سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 3 آلاف.. المفوضية تصادق على قوائم المرشحين للانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-06T17:46:52+0000
أكثر من 3 آلاف.. المفوضية تصادق على قوائم المرشحين للانتخابات

شفق نيوز/ صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، يوم الثلاثاء، على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أنه سيجري قرعة لمنح الأرقام الانتخابية للمرشحين غداً.

وذكر المكتب الإعلامي للمفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس المفوضين صادق اليوم على قوائم تضم ٣٢٤٣ مرشحاً للانتخابات، مشيراً إلى أنه سيتم نشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية والموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.

وأضاف أن قرعة أرقام المرشحين ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء في عموم مكاتب المحافظات الانتخابية وبضمنها مكتبيّ الكرخ والرصافة الانتخابيان والمكتب الوطني.

related

سياسي عراقي: المجتمع الدولي يرفض تنصيب "سائق البطة" رئيساً للوزراء

Date: 2021-02-17 11:55:18
سياسي عراقي: المجتمع الدولي يرفض تنصيب "سائق البطة" رئيساً للوزراء

برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

Date: 2020-09-19 12:04:15
برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

توجيه جديد من الكاظمي يخص التعامل مع مفوضية الانتخابات

Date: 2021-02-04 12:43:32
توجيه جديد من الكاظمي يخص التعامل مع مفوضية الانتخابات

مليار دينار لكل مرشح.. كتلة نيابية تكشف عن تحرك كبير "للمال السياسي"

Date: 2021-05-16 14:42:25
مليار دينار لكل مرشح.. كتلة نيابية تكشف عن تحرك كبير "للمال السياسي"

المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

Date: 2021-07-03 14:48:23
المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

المالكي يدعو الى نبذ "التسقيط" واستخدام المال السياسي في الانتخابات

Date: 2020-12-07 12:28:17
المالكي يدعو الى نبذ "التسقيط" واستخدام المال السياسي في الانتخابات

القانونية النيابية: الطبقة السياسية والأمنية ستدفع بتأجيل الانتخابات

Date: 2021-06-08 14:24:30
القانونية النيابية: الطبقة السياسية والأمنية ستدفع بتأجيل الانتخابات

حكومة الكاظمي تعلن رغبتها بـ"مراقبة دولية جدية" للانتخابات المقبلة

Date: 2021-01-09 16:31:28
حكومة الكاظمي تعلن رغبتها بـ"مراقبة دولية جدية" للانتخابات المقبلة