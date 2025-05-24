أكثر من 29 مليون ناخب.. المفوضية تكشف عدد من يحق لهم المشاركة بالانتخابات

شفق نيوز/ أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، يوم السبت استمرار استقبال المواطنين الراغبين بتحديث بياناتهم الانتخابية حتى الخامس عشر من حزيران المقبل، مشيرة إلى أن مراكز التسجيل وعددها 1079 مركزاً تعمل يومياً، بما في ذلك أيام العطل، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يزيد على 29 مليون ناخب، لكن هذا الرقم غير نهائي، إذ ما تزال عملية التحديث مستمرة".

وأضافت الغلاي، أن المفوضية ستقوم بعد انتهاء عمليات التحديث بعملية تحليل ومطابقة للأسماء من أجل الوصول إلى سجل ناخبين رصين، ومن خلاله سيتضح العدد النهائي لحاملي البطاقة البايومترية.

وبينت أن "القانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 ألزم الناخبين باستخدام البطاقة البايومترية حصراً للمشاركة في الانتخابات"، مشيرة إلى أن عدد من قاموا بتحديث بياناتهم حتى الآن بلغ "1,508,189 ناخباً".

وأوضحت غلاي، أن المفوضية تواصل جهودها لتحديث بيانات الناخبين من خلال الفرق الجوالة في مؤسسات الدولة، فضلاً عن عقد ندوات ومؤتمرات توعوية، إلى جانب حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على مراجعة مراكز التسجيل وتحديث بياناتهم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء العراقي.