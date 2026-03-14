أكثر من 170 توقيعاً نيابياً لإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق وأميركا

أعلن النائب عن كتلة "صادقون" النيابية صكر حسن، يوم السبت، جمع أكثر من 170 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لتقديم طلب رسمي يناقش إلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة في الجلسة المقبلة.

وأضاف أن "جمع التواقيع جاء بسبب مخالفة الأميركيين بنود الاتفاقية، على اعتبار أن ما جرى يمثل خيانة واعتداء دون حماية البلد".

وأشار إلى أن الكتلة بانتظار تحديد موعد من رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة إلغاء الاتفاقية الأمنية، إضافة إلى إغلاق السفارة الأميركية في بغداد.

وسبق، أن أكد النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، عزم مجلس النواب طرح مشروع إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأميركي لحماية الأجواء العراقية، ليتم الاستعانة باتفاقية أخرى مع الدول العالمية كروسيا والصين.

وتعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي في العراق لضربات أميركية إسرائيلية، نُفذت عبر طائرات مسيّرة وصواريخ، أودت بحياة عشرات المنتسبين.