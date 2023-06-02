أكثر من 14 ألف طالب عراقي يدرسون في الأردن

شفق نيوز/ صرّح القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الأردن منيف علي حسين، يوم الجمعة، بأن هناك أكثر من 14 ألف طالب يدرسون في الأوساط التعليمية والجامعات والمعاهد في المملكة الأردنية الهاشمية.

و أستقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، مناقشة عمل السفارة وأوضاع الجالية العراقية في الأردن، حيث شدد الرئيس على ضرورة بذل الجهود من أجل توفير احتياجات الجالية وتسهيل الإجراءات وإنجاز معاملاتهم سيما ما متعلق بمنح سمة الدخول إلى العراقيين.

وأضاف البيان أن رشيد تطرق إلى برنامج الحكومة الطموح الذي وضع في أولوياته ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الفرص الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الراغبين بالعمل في العراق، مشيرا في هذا السياق إلى توجيه إلى هيئة المستشارين والخبراء والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية للعمل على إعادة النظر ودراسة القوانين الصادرة عن النظام السابق كافة.

بدوره أكد القائم بالأعمال سعي السفارة بكامل كادرها لتوفير كل ما من شأنه خدمة أبناء الجالية العراقية في الأردن، مشيرا إلى وجود أكثر من (14) ألف طالب عراقي في الأردن، حيث تركز السفارة على تقديم الدعم لهم ورعاية الجانب العلمي، فضلا عن دورها في تسهيل الإجراءات للجالية العراقية والعراقيين القادمين كزوار للمملكة الأردنية.