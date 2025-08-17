أكثر من 100 توقيع لعقد جلسة التصويت على قانون الحشد الشعبي

شفق نيوز– بغداد

كشفت النائب عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لجمع تواقيع لعقد جلسة قريبة للتصويت على قانون الحشد الشعبي.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن عدد التواقيع تجاوز 100 نائب، وسيُقدَّم الطلب إلى رئاسة المجلس من أجل تحديد موعد وإبلاغ النواب بعقد جلسة التصويت.

وأكدت أن قانون الحشد الشعبي من القوانين المهمة، مشددة على ضرورة إقراره، ورفض التدخلات الخارجية والأصوات التي تعرقل التصويت وتسيء إلى الحشد.

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 13 آب 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، لوكالة شفق نيوز، عدم وجود أي توجيه من رئاسة البرلمان أو موعد حقيقي لاستئناف عقد الجلسات المقررة لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي.