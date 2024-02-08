أكثر من 100 برلماني يوقعون على طلب تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق (وثائق)

شفق نيوز/ وقّع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، على طلب تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وطالب النواب الموقعون بعقد جلسة استثنائية لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق وتفعيل قرار البرلمان السابق.

وكان مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وقّع في 5 كانون الثاني 2020، على قرار بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بعد يومين من اغتيال الولايات المتحدة الاميركية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للقيادي البارز في كتائب حزب الله ابو باقر الساعدي أمس الاربعاء، بقصف جوي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.