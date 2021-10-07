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أكثر من مليون شخص يقصون شريط الانتخابات العراقية غداً الجمعة

Category: سیاسة

Date: 2021-10-07T07:36:24+0000
أكثر من مليون شخص يقصون شريط الانتخابات العراقية غداً الجمعة

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، استكمال جميع الاجراءات والاستعدادات لإجراء التصويت الخاص للمشمولين به يوم غد الجمعة.

وقالت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "التصويت الخاص سيشمل ثلاث فئات حيث سيصوت مليوناً و75 ألفاً و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية المختلفة".

وبينت ان "عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص بلغ 120 ألفاً و126 نازحاً، أما نزلاء السجون فسيشارك 676 نزيلاً للإدلاء بأصواتهم".

واوضحت الغلاي ان "القوات الامنية والعسكرية خُصص لها 595 مركزاً انتخابياً تضم 2584 محطة انتخابية في عموم العراق لضمان انسيابية التصويت وعدم التزاحم، فيما خُصص للنازحين 86 مركزاً تضم 309 محطات موزعة على 27 مخيماً للنازحين، أما نزلاء السجون فلديهم 6 محطات انتخابية موزعة بواقع 2 في السليمانية، ومحطة واحدة في اربيل، واخرى في دهوك، ومثلها في المثنى وواسط".

وعن صعوبة تصويت النازحين بسبب بعد مراكز الاقتراع عن مخيماتهم، قالت الغلاي "غير صحيح وما أشيع عن ذلك مجرد شائعات حيث راعت المفوضية ظروف النازحين وعملت جاهدة على ان تكون مراكز الاقتراع اما قريبة من المخيم او داخله".

الى ذلك كشف مصدر امني مطلع لوكالة شفق نيوز، ان "إجراءات التصويت الخاص بمنتسبي القوات الامنية على اختلاف صنوفها ستجري وفق الخطة المرسومة لها من قبل المفوضية والعمليات المشتركة، حيث تم الايعاز للقوات المسؤولة عن تأمين مراكز الاقتراع بالالتزام بالتوجيهات بخصوص ضبط الامن الى جانب انسيابية تصويتهم ضمن الاقتراع الخاص بهم وفق تلك الالية".

ويجري يوم غد الجمعة الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما سيكون التصويت العام يوم الأحد المقبل العاشر من الشهر الجاري.

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