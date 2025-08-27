"أكثر من مرة".. برلماني: جلسات التصويت برئاسة المشهداني تتكرر بلا نصاب كامل

شفق نيوز/ بغداد

أعرب نائب عن ائتلاف "أساس" الذي يتزعمه نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، عن استيائه من تكرار التصويت على "قضايا مهمة" برئاسة رئيس المجلس محمد المشهداني دون وجود نصاب قانوني مكتمل.

وقال عدنان الجابري، لوكالة شفق نيوز: "للأسف الشديد أكثر من مرة نفاجئ من قبل رئيس مجلس النواب بالتصويت دون نصاب مكتمل في الجلسة"، مشدداً "يجب أن يكون هناك نصاب مكتمل أثناء التصويت على مشاريع القوانين أو على السفراء أو أي موضوع آخر".

وأضاف أن "قائمة السفراء لم تكن معروضة مسبقاً للتصويت، إلا أن رئيس المجلس أدرجها كفقرة ضمن جدول الأعمال، وخلال التصويت أو قبله غادر العديد من النواب قاعة المجلس لكسر النصاب، ما يجعل التصويت غير قانوني".

وأشار الجابري إلى أن "بعض الأسماء في القائمة محترمة وتمثلها شخصيات دبلوماسية وأكاديمية، لكن كثيراً من الشخصيات غير معروفة ولم تُعرض سيرهم الذاتية على النواب، ما أثار اعتراضات واسعة".

وأكد أن "هناك توجه نيابي للطعن بشرعية وقانونية التصويت على السفراء، مشيراً إلى أن التصويت بهذه الطريقة يخل بالنظام العام، ويخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور بشكل واضح وصريح".

وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل عامر عبد الجبار، عن عزمه مع مجموعة نواب الطعن بجلسة التصويت على السفراء، وأشار إلى أن الجلسة كسر نصابها بعد انسحاب بعض النواب.

وبين عبد الجبار، لوكالة شفق نيوز، إن جلسة مجلس النواب عقدت بحضور 169 نائباً، وبعد عرض قائمة السفراء للتصويت انسحب قرابة 30 نائباً وغادروا القاعة، إلا أن التصويت جرى على القائمة رغم كسر النصاب القانوني للجلسة.

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته أمس الثلاثاء، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

هذا ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.