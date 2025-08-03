أكثر من ثلث النواب متغيبون عن جلسة اليوم والرئاسة تكشف الأسماء

شفق نيوز- بغداد

كشفت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن تغيب أكثر من ثلث النواب عن الجلسة التي انعقدت اليوم وتضمن جدول أعمالها تسع فقرات.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن جدول أعمال جلسة اليوم تضمن تسع فقرات أولها التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رفم 4 لسنة 2006.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن 123 نائباً من مختلف الكتل السياسية تغيبوا عن حضور جلسة اليوم، من أصل 329 نائباً الذين يشكلون العدد الكلي للمجلس.

ونشرت الدائرة قائمة بأسماء النواب المتغيبين.

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