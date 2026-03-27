أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان يوقعون على انتخاب رئيس العراق يوم الاثنين

قدّم 220 عضواً في مجلس النواب، يوم الجمعة، قائمة بأسمائهم وتواقيعهم إلى رئاسة مجلس النواب، مطالبين بتخصيص جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأوضح النواب الذين يمثلون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، في رسالة إلى رئاسة المجلس، وردت وكالة شفق نيوز، أن مطالبتهم بتخصيص جلسة يوم الاثنين لانتخاب رئيس الجمهورية، تأتي عملاً بأحكام الدستور العراقي، واستحقاقاته الدستورية، وتلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وجاء في الرسالة، أن "استمرار شغور منصب رئيس الجمهورية يُمثّل تعطيلاً لمسار الاستحقاقات الدستورية، ويؤثر سلباً على انتظام عمل السلطات الدستورية، الأمر الذي يستوجب الإسراع في استكمال هذا الاستحقاق الوطني المهم، بما يضمن استقرار العملية السياسية ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والنواب الذين يمثلوهم".

وأكد الموقّعون، على "ضرورة إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية ضمن جدول أعمال الجلسة المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انعقادها في الموعد المحدد".

واتفق الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، على تأجيل حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى ما بعد انتهاء الحرب الإقليمية الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وفقاً لمصدر سياسي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.

وكان الإطار التنسيقي قد رشح المالكي رسمياً في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر مع استمرار الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتأليف الحكومة.

وأدناه قائمة بأسماء الموقّعين، كما وردت في الرسالة المقدّمة إلى رئاسة مجلس النواب:

1- د. احمد سالم الساعدي

2- علي حاتم المكصوصي

3- مصطفى عبد الهادي كامل

4- زيدون عبدالمهدي النبهاني

5- عزيز ناصر

6- حسين العنكوشي

7- فاروق عدنان الياسري

8- ناصرتركي العوادي

9- فيصل العيساوي

10- احمد شهيد

11- الدكتور علي الحافــظ الازيرجاوي

12- الدكتور علي غركان الدلفي

13- علا التميمي

14- علا الناشي

15- حيدر الاسدي

16- زينب إسماعيل الحسيني

17- جواد الساعدي

18- جاسم العلوي

19- منى الغرابي

20- سمية فيصل الحلفي

21- زهراء لقمان

22- محمود فالح السيد

23- ناهدة الدايني

24- الدكتور مقداد اسماعيل الخفاجي

25- نهال الشمري

26- نهله الفهداوي

27- سهام المحنا

28- مرتضى الإبراهيمي

29- قسطل الحجامي

30- علي سلمان الموسوي

31- علي شداد الفارس

32- رياض عداي

33- فالح الساري

34- علي جاسم الحميداوي

35- حسن المسعودي

36- حوراء عزيز الموسوي

37- سوزان السعد

38- مرتضى افوين الاعاجيبي

39- د.هند العباسي

40- عدي الزاملي

41- قيصر الجوراني

42- علي شداد الجوراني

43- احمد داغر الموسوي

44- د عديلة حمود

45- د. هيام الياسري

46- سهام الموسوي

47- د يوسف الكلابي

48- د.غيث رعد شبع

49- هە لو قادر الجباري

50- النائب مازن غریب

51- عمار اثير محمد الشمري

52- د.ألق جليل الغُرابي

53- حسين اليساري

54- سروەمحمدرشید

55- بسمان سمو نافخوش

56- پۆڵا معروف علی

57- محمد الدليمي

58- محمد مهاوش الشويلي

59- احمد منكاش البديري

60- ولاء كاظم الجيزاني

61- رشا الساعدي

62- احمد نصر الله الفهداوي

63- ديلان غفور صالح

64- ديار المفتی

65- دڕیکەوت حمەرشید کریم

66- براكو شيركو فاتيح

67- ياسمين نورالله

68- محمود العبيدي

69- رامیار حیدر

70- رحيمة الحسن

71- عبدالمنعم السنجري

72- محمد النعيمي

73- بسام چاسب الزهيري

74- منى سوادي المحمداوي

75- زليخه الياس بكار

77- حسين الدراجي

78- حسن قاسم الخفاجي

79- أشواق الجبوري

80- سارة اياد علاوي

81- محمد جبار الشمري

82- ياسر وتوت

83- محمد الفرطوسي

84- د. علي صابر الكناني

85- برهان المعموري

86- وفاء الشمري

87- د زينب وحيد الخزرجي

88- ذكرى الرديني

89- احسان الشبلي

90- علاء سكر الدلفي

91- د.آيات ادهم

92- د.حنان الفتلاوي

93- رفيق الصالحي

94- كولسل محمد عبدالرحمن

95- النائب رجاء الحمدي

96- اسوان الكلداني

97- ايفان فائق جابرو

98- عمر نامق المولى

99- حسن العلو

100- عبدالله حامد الخيگاني

101- د بريار رشيد شريف

102- باقر الياسري

103- شيخ عبدالهادي الحسناوي

104- احمد كريم الدلفي

105- باسم خضير الغرابي

106- د.بهاء النوري

107- ربيع الموسوي

108- بهاء الاعرجي

109- د.غفران الشمري

110- سروه عبدالواحد

111- مياده عوده

112- عاليه نصيف جاسم

113- د.نور عادل حسين

114- هدية الخيكاني

115- عبدالرحيم الشمري

116- ريبوار كريم

117- غالب محمد

118- برزي أزمر

119- ديار صالح

120- هيوا ادم

121- النائب طه الدفاعي

122- النائب عباس حيال

123- احلام رمضان

124- علي الفيصل

125- عمار يوسف حمود

126- حيدر المحياوي

127- حيدر الفؤادي

128- النائب خديجة وادي

130- منصور البعيجي

131-احسان الشبلي

132- مرتضى علي حمود الساعدي

133- هاتف الظالمي

134- ناظم الاسدي

135-د.ازهار السدران

136- عبدالامير المياحي

137- احمد مدلول الجربا

138-د. مثنى امين

139-كلدو رمزي

140-عماد يوخنا

141-سامي اوشانة

142-علي نهير

143- طالب البيضاني

144- محمد ابو العيس

145- د ياسين العامري

146-د عادل الركابي

147- محاسن خيري الدليمي

148- حسين الدراجي

149-ضياء شغاتي الزيدي

150-عماد قاسم

151- امير زيد عمر

152 - د محمد جاسم الخفاجي

153- اكرم صالح غفور

154ـ د عمر محمد البنجوینی

155.جميل سباك

156| هريم كمال اغا

157| چنار حجي رسول

158| حبيب هاشم الحلاوي

159| منى حسين العبيدي

160| احمد كاين الخزعلي

161| النائب صقر المحمداوي

162| منصور حسين البعيجي

163| النائب زليخة الياس

164| النائب عامر نصرالله

165-احمد علي الاسدي

166| النائب صبا السعدي

167النائب صفاء الحسيني

168-زهراء الحجامي

169- ارشد الصالحي

170- عزيز المياحي

171-رعد اشخير فالح الزيداوي

172-حسين صاحب مهدي

173. عامر عبد الجبار اسماعيل

174- د. حيدر المطيري

175- كاوه عبدالقادر

176- محمد هادي الشمري

177_ النائب محمد كريم البلداوي

178- د عقيل الخالدي

179- محمد قتيبة البياتي

180 احمد مظهر

181- د سلوى المفرجي

182- د مصطفى الكبيسي

183- د فاطمة القيسي

184- ميزرالصوفي الشمري

185- مراد إسماعيل

186-محمد كعود حسن

187- احمد الجابري

188- وحدة الجميلي

189- سنان الجميلي

190-عادل خميس المحلاوي

191- مختار الموسوي

192- اسماء العاني

193-سميعة الغلاب

194–سارة الدلمي

195-عزالدين اركان الجبوري

196- ئاسوس علي احمد

197-شهد احمد خليل

198-عبدالرحمن اللويزي

199جاسم العطيه

200-بدر الفحل

201- د. جمال أحمد

202-وليد السامرائي

203- د.احمد المساري

204-د عمر الخزرجي

205-د محمد تميم

206- مها محمود العلواني

207 - د. اسماء كمبش

208 - د. وعد القدو

209.~احمد رشيد السلماني

210- محمد نوري الكربولي

211 وليد سعيد جاسم

212 رعد عباس الدليمي

213-مهيمن الحمداني

214 مژده محمود

215-د خالد العبيدي

216 -زينب التميمي

217-مها الجنابي

218-أيمن الجغيفي

219زيد الجنابي

220- محمد ريكان الحلبوسي