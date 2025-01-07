كتل وشخصيات تعلن عن تشكيل تحالف سنُي جديد من بغداد

شفق نيوز/ أُعلن في العاصمة بغداد، مساء يوم الثلاثاء، تشكيل (ائتلاف القيادة السنية الموحدة)، يجمع عدداً من الشخصيات السياسية السنية في العراق.

وبحسب بيان لتحالف السيادة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "الائتلاف يضم كل من رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، ورئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن)، وزياد الجنابي رئيس كتلة المبادرة".

وأشار إلى أن "الإعلان عن الائتلاف جاء عقب اجتماع مغلق ضم القيادات السياسية في بغداد".

وأوضح أنه "سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج الائتلاف السياسي الجديد، الذي يأخذ قادته على عاتقهم المضي بإنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".