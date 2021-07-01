كتل سياسية تكسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان بسبب قانون الاندية الرياضية

شفق نيوز/ انسحبت كتل نيابية من جلسة مجلس النواب، يوم الخميس، اعتراضاً على بعض مواد قانون الأندية الرياضية، مما تسبب بإخلال النصاب القانوني.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن كتلاً سياسية كسرت النصاب القانوني لجلسة اليوم بسبب الاعتراض على بعض مواد قانون الأندية الرياضية.

وأشار إلى أن نواباً من كتل سياسية مختلفة انسحبوا وغادروا قاعة الجلسة، مبيناً أن عدد النواب المتواجدين داخل القاعة لا يتجاوز 150 نائبا.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.