كتل سياسية تطرح رؤية جديدة بشأن الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ كشف كتلة القوى العراقية، يوم الخميس، عن رؤية للكتل السياسية بإجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في نفس الأسبوع.

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات على طاولة النقاش في لجنة الاقاليم النيابية وهي تعمل على انجازه بالتعاون اللجنة القانونية النيابية".

وأضاف أن "هناك رؤية سياسية أن تجرى الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات في أسبوع أو شهر انتخابي واحد حسب ما ترى الكتل السياسية".

وتابع الدهلكي، أن "القوى السياسية تعمل على أن تكون انتخابات مجالس المحافظات متعاقبة مع انتخابات مجلس النواب".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.