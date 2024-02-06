كتل سياسية ترفض محافظ بابل الجديد وتدعو لتظاهرات (مقاطع فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت عدد من الكتل السياسية في مجلس محافظة بابل، يوم الثلاثاء، رفضها لتنصيب عدنان فيحان محافظاً لبابل.

ودعت الكتل المنضوية تحت اسم "تكتل بابل" وهي (اشراقة كانون وبرلمان الشعب وتجمع الفاو زاخو)، الى الخروج بتظاهرات رفضاً لتنصيب فيحان، وأعلنت رفضها القبول بجلسة أمس".

في السياق، أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن "مراسم التسليم والاستلام بين المحافظ السابق والجديد ستتم بعد 10 أيام".

من جانبه انتقد عضو مجلس بابل محمد المنصوري، عقد الجلسة في الساعة الثانية ليلا، وقال إن "11 عضوا خائنا في بابل باعوا المبدأ و احتالوا على القانون ويعقدون جلسة غير قانونية في منتصف الليل ولابد من لجمهم! وعلى جماهير بابل التهيؤ للثورة والنزول للشارع!".

وأضاف، "البقاء للاصلح ولا يمكن قبول جلسة 2 ليلا مطلقا وخديعة احزاب الشر والفشل وشخوصها الجرباء المجربة بالفساد والافساد".

وليلة أمس الإثنين، انتخب مجلس محافظة بابل عدنان الفيحان لمنصب المحافظ وهو نائب عن كتلة صادقون وبرلماني حالي.

وانتخب المجلس كذلك علاء الاعرجي بمنصب النائب الأول للمحافظ، وأحمد الغريباوي بمنصب النائب الثاني للمحافظ، كما تم اختيار أسعد المسلماوي بمنصب رئيس مجلس المحافظة وحمزة جبار حربي بمنصب نائب رئيس المجلس ، وعبد السلام العزاوي بمنصب أمين عام المجلس.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه مقاطع فيديو تظهر جلسة مجلس محافظة بابل والخلافات التي حدثت فضلا عن المؤتمر الصحفي للمحافظ الجديد