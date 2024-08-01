كتل سياسية ترشح "الچاير" لمنصب محافظ ديالى وبني تميم تحتج

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ديالى، يوم الخميس، عن ترشيح "عدنان الچاير" لمنصب المحافظ، في وقت تجمع عدد من وجهاء وشباب قبيلة بني تميم أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجاً على ترشيح شخص "من خارج القبيلة" للمنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن كتلا سياسية اتفقت خلال الساعات الماضية على ترشيح عدنان الچاير الشمري لمنصب محافظ ديالى، وذلك حلاً للخلافات ولحسم أزمة تشكيل الحكومة المحلية، مبينا ان كتلة بدر قد وافقت لكن بعض الأطراف اعترضت على هذا الترشيح.

وأوضح المصدر، أن عددا من ابناء وشيوخ بني تميم توجهوا، بعد معرفتهم بترشيح الچاير، إلى مجلس ديالى للتظاهر أمام مبنى المجلس احتجاجا على ترشيح شخص من خارج قبيلتهم.

وأشار المصدر، إلى وجود إجراءات أمنية مشددة امام مبنى مجلس ديالى.