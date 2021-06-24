كتل سياسية تتحرك على رئاستي الجمهورية والوزراء لتعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، يوم الخميس، عن تحرك على رئاستي الجمهورية الوزراء الاجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب وحصر الانتخاب بالبطاقة البيومترية.

وقال الخالدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "بطاقة الانتخاب الاعتيادية تتيح الاشخاص بالتصويت بيوم الاقتراع واختيار المرشح دون حضور صاحب البطاقة، هذا سيتيح للبعض الكتل السياسية والمرشحين بتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف "كان لنا تحرك واللقاء برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن إجراء تعديل قانون الانتخابات وحصر الاقتراع بالبطاقة البيومترية"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية مع نزاهة الانتخابات، إلا إن بعض الكتل السياسية ترفض هذا الحراك وإجراء تعديل على القانون".

ولفت الخالدي، إنه "في حال عدم إجراء أي تعديل على القانون وحصر الانتخاب بالبطاقة البيومترية، فإنه الانتخابات المقبلة ستزور مثل ما حدث في انتخابات 2018".