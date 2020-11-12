كتلتان كوردستانيتان تعتبران إقرار العجز المالي "إنتقاما" من الإقليم

شفق نيوز/ اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الخميس تمرير قانون العجز المالي بمعزل عن القوى الكوردية "انتقاما سياسيا" تقف وراءها "اهداف" انتخابية غير موفقة بعيدة عن التفاهمات المالية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، فيما انتقدت كتلة التغيير اقحام موظفي الاقليم بالخلافات والنزاعات المالية بين بغداد واربيل

وقال النائب بشار الكيكي نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي لوكالة شفق نيوز، "اننا طالبنا بتضمين الاتفاق بين بغداد واربيل بارسال 320 مليار دينار شهريا لحكومة الاقليم ولمدة 3 اشهر لحين اقرار الموازنة والعمل بها الا ان القوى السياسية الشيعية رفضت ذلك واشترطت تسليم واردات النفط الشهرية في الاقليم الى جانب واردات المنافذ الحدودية كاملةً مع المساءلة القانونية في حال الاخلال بهذه الشروط وهو امر رفضته القوى الكوردية".

واكد ان حكومة الاقليم وجهت كتابا رسميا للحكومة الاتحادية بتطبيق اتفاق بغداد- اربيل بتسديد عائدات 250الف برميل يوميا مع نصف عائدات المنافذ الحدودية ضمن الموازنة المقبلة٢٠٢١.

واضاف" ان الكورد بالإجماع لم يصوتوا على قانون العجز المالي و خرجوا من الجلسة ولم نتوقع من القوى "الشيعية" هذه الشدة السياسية مع الكورد لاهداف انتخابية واجندات متكالبة ابرزها اتفاق سنجار للضغط على الكورد من جهة، والكاظمي من جهة أخرى في محاولة لارضاء الشارع والقاء الازمات في ساحة القوى الكورد وهو امر "اعتدنا عليه".

وتابع الكيكي بالقول "حاولنا التواصل لتوافق مع القوى السياسية وملتزمون بتنفيذ الاتفاقات مع الحكومة الاتحادية ولم نرفض تسليم عائدات النفط او المنافذ الحدودية الا ان الشروط التي ضمنتها بعض القوى "انتقامية".

بدوره جدد النائب عن كتلة التغيير غالب محمد رفضه كتلته اقحام رواتب وحقوق الموظفين ضمن الصراعات والخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، وضرورة تضمين رواتب موظفي الاقليم ضمن القانون بعيدا عن اي اشتراطات اخرى.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز"طالبنا مرارا بتوطين رواتب موظفي الاقليم ضمن الحكومة الاتحادية باعتبارهم جزءاً من موظفي العراق الممتد من زاخو الى البصرة، وابعاد ارزاق الموظفين والشعب الكوردي عن اي خلافات او تزاعات سياسية منتقدا موقف الحكومة المستقوي على الضعفاء وترك الاقوياء بحسب تعبيره.

وتابع" الخلافات تحل بتفاهمات او طرق قانونية وقضائية بعيدة عن قوت الشعب وارزاقه".

وصوت البرلمان العراقي، الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

وتعرقل انعقاد الجلسة بعد أن قاطعت الكتل الكوردية جلسة التصويت بعد خلاف حول مقترح تقدمت به كتل نيابية شيعية تضمن 'تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي- النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية- بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الإتحادية بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد اقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الإتحادية، وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المخالفة القانونية.

وانعقدت الجلسة بمشاركة أغلب النواب بمن فيهم الكورد، بعد الاتفاق على تأجيل التصويت على تلك النقطة الخلافية، لكن البرلمان مضى بالتصويت على المادة مما تسبب بوقوع مشادة كلامية بين نواب كورد وآخرين من كتل شيعية تسبب بإنسحابهم من الجلسة.

كما تم التصويت على تخصيص مبلغ 400 مليار لميناء الفاو دينار، وعلى اعتماد البصمات في الرواتب لغرض ضمان عدم وجود 'فضائيين'-موظفون وهميون-.

وسيغطي هذا المبلغ العجز المالي للحكومة لأشهر تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانون الأول.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار داخليا و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ووفق السلطات الرسمية فإن هذه الأموال نفدت خلال الأشهر الماضية.

ولا يزال الموظفون بانتظار صرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، في ثاني تأخير من نوعه للشهر الثاني على التوالي.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.

والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وقبل أزمة جائحة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهرياً، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الحالي.