كتلتان تقاطعان جلسة البرلمان "الاستثنائية" والمندلاوي يؤجلها الى الساعة التاسعة

شفق نيوز/ أعلنت كتلتان نيابيتان، يوم السبت، مقاطعتهما لجلسة مجلس النواب التي أجلها النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي إلى الساعة التاسعة مساء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال رئيس تجمع "الفاو زاخو" عامر عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب امتداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كتلة (امتداد) وتجمع (الفاو زاخو) قررا مقاطعة جلسة اليوم لمجلس النواب بسبب عدم فتح باب الترشيح لاختيار بديل عن الرئيس المنتهية عضويته محمد الحلبوسي".

وتساءل عبد الجبار "لماذا لم يتم عقد أي جلسة بشأن فتح باب الترشيح لاختيار رئيس مجلس النواب والاهتمام فقط بتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات".

بدوره قال النائب المستقل حميد الشبلاوي، سابقاً كان نائباً عن حركة "امتداد"، لوكالة شفق نيوز، إن "36 نائباً من كتلة (امتداد) ومستقلين قاطعوا الجلسة الاستثنائية هذا اليوم، احتجاجاً على عدم فتح باب الترشيح وتقديم أسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب".

وأضاف "لم يتحقق النصاب القانوني بسبب مقاطعتنا للجلسة مما دفع رئيس الجلسة إلى تأجيل موعد انعقادها إلى الساعة 9 من مساء اليوم من أجل منح فرصة لرؤساء الكتل السياسية للاتصال بالنواب المتغيبين للحضور إلى مبنى البرلمان واستكمال النصاب القانوني لجلسة اليوم".

وأشار الشبلاوي إلى أنه "في حال استجابة النواب لرؤساء كتلهم فأنهم سيحضرون الجلسة، إلا أننا نستبعد حضور النواب من المحافظات إلى بغداد وعقد جلسة اليوم ومن المتوقع تأجيلها إلى يوم آخر".

وفي السياق، ذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أجّل انعقاد الجلسة الاستثنائية الى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم السبت".