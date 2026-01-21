كتلة نيابية: نقل سجناء داعش للعراق خرق للسيادة ولا نستبعد عمليات لتهريب سلاح

شفق نيوز- بغداد

اعتبر النائب عن كتلة "حقوق" النيابية، مقداد الخفاجي، مساء اليوم الأربعاء، قيام الجيش الأميركي بنقل معتقلي عناصر تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، "خرقاً واضحاً للسيادة"، مشيراً إلى أنه لا يستبعد حصول عمليات تهريب للسلاح في الأيام المقبلة.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز: "أي شيء متوقع من الولايات المتحدة الأميركية، ابتداء من خذلانهم لقوات سوريا الديمقراطية وسيطرت جبهة النصرة على مناطق (قسد) بدعم من أميركا وتركيا على الرغم من الدماء الكثيرة التي قدمها مقاتلو (قسد) لحماية مناطقهم".

وأشار إلى أن هذه المعطيات "تنذر بخطر على العراق ولذلك على الحكومة والشعب العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي وفصائل المقاومة والبيشمركة الاستعداد للأيام المقبلة، وقد نشهد عمليات تهريب للسلاح والإرهابيين".

وأضاف: "قرار القيادة الأميركية بنقل سبعة آلاف داعشي من سوريا إلى العراق منافي لتصريحات البعض عن السيادة الكاملة على الأراضي العراقية، وأن الأميركان حتى الآن لديهم وجود في العراق ويعملون بالسر والعلن".

وحذر الخفاجي من أن "نقل الدواعش إلى العراق ينذر بالخطر ويجب على الحكومة العراقية التدخل ومنع هكذا خرقاً واضحاً للسيادة ويشكل خطراً على العراق".

وأعلن أن "مجلس النواب شكل في لجنة نيابية لزيارة المناطق والمواقع الحدودية مع سوريا واللقاء بالقيادات الأمنية والحشد الشعبي للاطلاع على الاستعدادات اللازمة لحماية الحدود العراقية".

ومساء اليوم أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم" عن البدء بنقل آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وقالت "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بدأنا مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، وذلك لضمان بقاء الإرهابيين في مراكز احتجاز آمنة".

وأضافت "بدأت مهمة النقل بالتزامن مع نجاح القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من داعش كانوا محتجزين في مركز احتجاز بالحسكة إلى موقع آمن في العراق، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المعتقلين الذين سيتم نقلهم إلى سبعة آلاف معتقل".