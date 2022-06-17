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كتلة نيابية تلوّح باستجواب وزيري الكهرباء والنفط: افتعلا أزمتين لإشعال الشارع

Category: سیاسة

Date: 2022-06-17T19:22:28+0000
كتلة نيابية تلوّح باستجواب وزيري الكهرباء والنفط: افتعلا أزمتين لإشعال الشارع

شفق نيوز/ حذر رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي آمرلي، من المضي في اجراءات استجواب وزيري النفط والكهرباء نتيجة افتعالهما أزمتي الكهرباء والوقود في العديد من المحافظات العراقية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء حازم وحاسم تجاه وزارتي النفط والكهرباء. 

وقال امرلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "وزارتي الكهرباء والنفط يفتعلان أزمة مقصودة خلال هذه الفترة من خلال تقليص حصة الوقود، ما تسبب في ازمة خانقة بالعديد من المحافظات خصوصا كركوك وصلاح الدين وبغداد وذي قار التي تعاني الآن من نقص حاد في مادة البانزين"، مشددا على أن "تلك التصرفات هي محاولة مقصودة لإشعال الشارع". 

واضاف امرلي اننا لن نقف مكتوفي الايدي او متفرجين وسنقوم بأستجوابهما (الوزيرين) حتى لو استوجب الامر ان تصل الاجراءات الى الإقالة الفورية والمحاسبة كونهما مقصرين في أداء عمل وزارتيهما"، لافتا إلى أن "مادة البنزين تجاوز سعر اللتر الواحد منها أكثر من ألف و500 دينار في محافظة كركوك وهذا ظلم واضح بحق ابناء الشعب العراقي".

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