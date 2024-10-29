كتلة نيابية تكشف خطة الكتل السياسية لحسم اختيار رئيس البرلمان

شفق نيوز/. كشفت كتلة المبادرة النيابية، يوم الثلاثاء، عن وجود اجتماعات مكثفة للكتل السياسية من أجل حسم اختيار بديل لرئيس مجلس النواب، مؤكدة وجود ثلاث محاور ستشهدها جلسة الخميس المقبل لحسم المنصب.

وقال النائب عن كتلة المبادرة النيابية عدنان الجحيشي لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الـ48 ساعة المقبلة، لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة يوم الخميس المقبل".

وأضاف الجحيشي، إن "جلسة البرلمان ليوم الخميس ستشهد ثلاثة محاور، يتضمن الأول الذهاب إلى التصويت ومن يحصل على أعلى الأصوات سيحصل على رئاسة مجلس النواب".

وبيّن أن "المحور الثاني هو أن المرشحين يعلنون عن انسحابهم في نفس الجلسة، ومن بعدها يتم ترشيح شخصية توافقية لمنصب رئيس مجلس النواب".

وأكد الجحيشي، أن "المحور الأخير هو تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا المحور مستبعد ولا يمكن الذهاب له".

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.