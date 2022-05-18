كتلة نيابية تقدم 6 ملفات فساد عن إدارة كركوك الى النزاهة الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت كتلة "الجيل الجديد" النيابية، اليوم الاربعاء، عن تقديمها أكثر من ستة ملفات فساد تخص ادارة محافظة كركوك الى هيئة النزاهة الاتحادية.

وقالت رئيس الكتلة سروة عبد الواحد في مؤتمر صحفي مشترك عقدته، اليوم، في مبنى مجلس النواب مع النائب اوميد محمد، وحضرته وكالة شفق نيوز، "لدينا ملفات فساد عن ادارة محافظة كركوك وقدمناها اليوم الى هيئة النزاهة"، مؤكدة "نحن لا نتاجر بملفات الفساد وانما نسلمها الى الجهات المعنية ونراقب كيفية محاسبة المقصرين".

بدوره قال عضو الكتلة والنائب عن محافظة كركوك اوميد محمد خلال المؤتمر، "قدمنا اكثر من ٦ ملفات فساد عن ادارة كركوك الى هيئة النزاهة"، مؤكدة أن "اكثر من 8000 تجاوز على الاراضي والاملاك العامة ، تم بيعها للمواطنين خارج محافظة كركوك".

واشار إلى أن "هناك تقريراً عن قطع اجور العمال بدون قيد او شرط في كركوك"، لافتاً إلى أن "الفساد طال جميع مناطق كركوك العربية والكوردية والتركمانية".