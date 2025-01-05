كتلة نيابية تستبعد عقد جلسة طارئة للبت بتمديد عمل مفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ استبعدت النائبة عن كتلة "صادقون"، زهرة البجاري، يوم الأحد، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للبت في تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينة أو دعوة رئيس المجلس محمود المشهداني لعقد هذه الجلسة لم تتم وفق السياقات المعتمدة.

وقالت البجاري لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الداخلي لمجلس النواب حدد آلية عقد الجلسات الاستثنائية للمجلس حيث تكون عبر دعوة من قبل رئيس المجلس ونائبيه أو من خلال تقديم 25 نائباً طلباً لعقد جلسة طارئة".

وبينت أن "هذا الأمر لم يتحقق على اعتبار أنه لا يمكن الدعوة لعقد جلسة استثنائية من قبل رئيس مجلس النواب فقط دون نائبيه، بالإضافة إلى ذلك يكون التبليغ للنواب بموعد انعقاد الجلسة قبل 48 ساعة من انعقادها وهذا لم يحدث أيضاً".

وأشارت إلى أن "النواب سمعوا عبر وسائل الإعلام تحديد موعد لانعقاد جلسة استثنائية للنظر في طلب المفوضية العليا للانتخابات، لذلك نستبعد انعقاد الجلسة الاستثنائية هذا اليوم بسبب عدم وجود النصاب القانوني المطلوب لانعقادها".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قد دعا يوم الخميس الماضي إلى عقد جلسة استثنائية اليوم الأحد، لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه: "استناداً إلى المادة 58/ أولاً من الدستور والمادة 34/ ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استناداً إلى المادة 7/ أولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، أدعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الأحد الموافق 5/1/2025 الساعة الواحدة ظهراً لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، بحسب مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.