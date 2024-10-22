كتلة نيابية تستبعد حسم انتخاب "خليفة الحلبوسي" في جلسة السبت

شفق نيوز/ عَدّ النائب عن كتلة "المبادرة النيابية" فهد الراشد، يوم الثلاثاء، دعوة الإطار التنسيقي لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد خطوة تحسب للإطار ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني والكتل السياسية الأخرى، حيث يسعون بشكل جدي لحسم ملف انتخاب رئيس جديد بدلاً من محمد الحلبوسي.

وأشار الراشد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن الكتل السنية تدعم انتخاب رئيس جديد للمجلس بغض النظر عن الاسم المقترح، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السنية أو بين الكتل السنية والشيعية على شخصية محددة للمنصب.

وأوضح الراشد أنه لا يوجد اتفاق على اختيار أي من المرشحين الثلاثة: محمود المشهداني، سالم العيساوي، أو طلال الزوبعي، لرئاسة مجلس النواب، كما لم يتم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وفيما يتعلق بجلسة السبت المقبل، توقع الراشد أن لا يتم حسم ملف انتخاب رئيس المجلس خلالها، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تحركًا نحو الحسم، سواء باختيار أحد المرشحين أو إعادة فتح باب الترشيح مجددًا.

ودعا الإطار التنسيقي خلال اجتماع له عقده مساء أمس الاثنين بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.