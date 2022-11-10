كتلة نيابية تدعو لمقاطعة البضائع التركية والضغط على إيران بملف المياه

شفق نيوز/ دعت كتلة "أهل واسط" النيابية، يوم الخميس، السكان في العراق إلى مقاطعة البضائع التركية، والحكومة الاتحادية إلى الضغط على إيران فيما يتعلق بملف المياه.

وقال النائب عن الكتلة كريم السراي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "لا يخفى على الجميع الضرر الكبير الذي لحق بجميع العراقيين والكارثة البيئية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن شحة المياه نتيجة تقليص حصة العراق المائية من قبل دول الجوار، وخاصة الجانب التركي، والاستمرار بهذا النهج والسياسة واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد خلال الحكومات المتعاقبة والتحديات التي يمر بها العراق أجمع".

وطالب بأن "يكون ملف المياه في العراق ملفا وطنيا يُعطى الأولوية القصوى والعاجلة ضمن اولويات الحكومة الحالية وان يحظى بالمتابعة الدقيقة والفعالة من قبل مجلس النواب الخطورة الملف وحساسيته".

كما دعا السراي الحكومة إلى اللجوء لكل الوسائل المتاحة للضغط على الجانب التركي والإيراني بهذا الملف،و منها التحرك الدبلوماسي والذي قال عنه بأنه "لم نرَ أثراً في الفترة السابقة، والعمل تخفيض حجم التبادل التجاري مع تركيا لحين الإقرار بحصة عادلة من مياه نهري دجلة والفرات والاستجابة لمطالب الشعب العراقي".

ودعا النائب عن كتلة "أهل واسط" "ابناء الشعب العراقي إلى البدء بحملة مقاطعة البضائع التركية لحين الاستجابة لهذا المطلب المهم والحيوي"، داعيا مجلس النواب ايضا الى "تكثيف الجهود في تسليط الضوء على هذا الملف الخطير بمختلف فعالياته وأنشطته داخل وخارج العراق".

واختتم بالقول ان الحكومة مطالبة بإيجاد حلول جذرية وواقعية ذات بعد استراتيجي فيما يتعلق بالأمن المائي، وتوفير مياه صالحة للشرب، وتوفير الحماية للاهوار العراقية باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في حماية البيئة والتنوع الاحيائي".

يأتي هذا في وقت يعقد فيه مجلس النواب العراقي جلسة بحضور وزيري (الزراعة والموارد المائية) لإجراء مناقشة عامة بخصوص خطط الوزارتين ومعالجة شحة المياه .