كتلة نيابية تدعو السوداني للتدخل لإجراء تعديلات "جوهرية" على سلم الرواتب ومراعاة الأجراء اليوميين

شفق نيوز/ دعا ائتلاف الأساس العراقي النيابي، اليوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى التدخل وإجراء تعديلات "جوهرية" في سلم رواتب الموظفين والعمال، مبينا أن طلبه بتعديل القانون يمتد إلى ذوي العقود والاجراء اليوميين الذين يعانون بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية.

وقال النائب عن ائتلاف الأساس العراقي حسين حبيب في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الائتلاف وحضرته وكالة شفق نيوز إنه "في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس بآثارها على أبناء شعبنا وزيادة الفجوات والفوارق الكبيرة في الرواتب والأجور، ندعو -نحن أعضاء ائتلاف الأساس العراقي- الحكومة الاتحادية إلى إجراء تعديلات قانونية جوهرية في سلم رواتب وأجور الموظفين والعمال".

وأضاف أن "التعديلات التي نتحدث عنها وندافع عن المضي في تنفيذها، تتطلب ضمان المساواة في الرواتب بين الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية بما يضمن إنصاف أصحاب الدرجات الأدنى، ناهيك عن اهمية التعديل حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع اسعار المواد الغذائية والخدمات".

كما شددت الكتلة النيابية "على ألا يقتصر التعديل فقط على الموظفين والعمال، بل يجب أن يشمل ذوي العقود والأجور اليومية الذين يعانون كثيرا بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية، وعدم كفاية رواتبهم القليلة أصلا، وغيرهم ممن يتقاضون مبالغ زهيدة لا تسد الحاجات المتزايدة، وبعضها أقل من الحد الأدنى للأجور في البلاد".

وبيّن حبيب أنه "من منطلق تمثيلنا داخل المؤسسة التشريعية والرقابية ندعو الحكومة العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى اعتماد تعديلات تقلص الفجوات المعيشية وتوفر العدالة الحقيقية وتنظر إلى الجميع على قدم المساواة".