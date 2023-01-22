كتلة نيابية تتهم مصارف برفع سعر الدولار وتطالب السوداني بتحقيق

شفق نيوز/ طالبت رئيسة كتلة المنتج الوطني النيابية، ابتسام الهلالي، يوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق مع المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية للسيطرة على سعر صرف الدولار.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع مطالب اليوم بتشكيل لجنة العليا تحت إشرافه تكون وعضوية وزيري المالية والداخلية ومحافظ البنك المركزي لفتح تحقيق مع المصارف والمنافذ المشتركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".

وبينت ان "بعض المصارف والمنافذ متهمة ببيع الـ100 دولار في السوق بسعر يتجاوز 10 آلاف دينار عن السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي، إضافة إلى تهريب ملايين الدولارات إلى خارج الأراضي العراقية".

وطالبت الهلالي رئيس الوزراء بطرح موضوع "الارتفاع غير المسبوق" لسعر الصرف في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل وتوجيه الأجهزة الأمنية باعتقال الجهات التي تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائية في السوقَ.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويوم أمس السبت، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن قوة من الأمن الاقتصادي أجرت ممارسة امنية في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد، للبحث عن عصابات المتاجرة برفع سعر العملة والاحتكار.

وأوضح المصدر، أن المداهمة تخللتها عملية كر وفر من قبل أصحاب مكاتب الصرافة والعاملين فيها الذين تم اعتقال عدداً منهم.

وهو ما أكدت وزارة وزارة الداخلية العراقية لاحقاً في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في العاصمة بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة".

وأكدت الوزارة أن "هذه العملية لم تستهدف أصحاب الشركات الذين يتعاملون بصورة قانونية بعيدة عن المضاربة التي تستهدف قوت المواطنين وكذلك تهريب الدولار وإرباك السوق".