كتلة مسيحية ترسم خطوطاً حمراء بشأن تمثيل المكون بالحكومة الجديدة

شفق نيوز- بغداد

أكدت كتلة "صويانا" المسيحية النيابية، يوم الأربعاء، أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يستند إلى احترام نتائج الانتخابات وضمان التمثيل الحقيقي للمكونات العراقية، مشددة على رفض "تجاوز الإرادة الشعبية" في توزيع المناصب الحكومية.

وقال النائب عن الكتلة، كلدو رمزي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكتلة تتابع باهتمام مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وترى أن نجاح هذا المسار مرتبط باحترام إرادة الناخبين، وصون العملية الديمقراطية، والالتزام بنتائج الانتخابات بوصفها التعبير الشرعي عن إرادة الشعب".

وأضاف أن "الكتلة تدعم تشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، إلا أنها تؤكد في الوقت نفسه أن أي مسار جاد لتشكيل الحكومة يجب أن ينطلق من مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، والتمثيل العادل والمنصف لجميع مكونات الشعب العراقي، بعيداً عن التهميش أو الالتفاف على الاستحقاقات الانتخابية".

وأشار رمزي، إلى أن "تمثيل المكوّن المسيحي في الحكومة المقبلة ينبغي أن يستند إلى الأوزان النيابية الحقيقية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، وليس وفق المجاملات السياسية أو الترتيبات التي تتجاوز نتائج الانتخابات".

وختم حديثه قائلاً إن "المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تلتزم بالاستحقاقات الانتخابية، وتُدار بروح الدولة، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لكل المكونات، ويعزز الاستقرار السياسي والثقة بالعملية الديمقراطية في العراق".

هذا ودعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الثلاثاء، القوى السياسية الفاعلة إلى منح المسيحيين حقيبة وزارية في الحكومة العراقية المقبلة بهدف تعزيز ثقافة قبول الآخر في البلاد.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها لبغداد حيث استهلها بلقاء البرلمانيين من المكون المسيحي في مجلس النواب العراقي، وقد جرى خلاله التباحث حول أوضاع المسيحيين والتمثيل السياسي للمكونات، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.