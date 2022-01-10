سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كتلة مستقلة: لم نكسر نصاب جلسة البرلمان ولم نصوّت للحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2022-01-10T12:39:51+0000
كتلة مستقلة: لم نكسر نصاب جلسة البرلمان ولم نصوّت للحلبوسي

شفق نيوز/ أوضحت الكتلة الشعبية المستقلة يوم الاثنين، موقفها لما جرى من أحداث في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي يوم أمس.  

وقال النائب سجاد سالم المتحدث باسم الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان كتلته "مع المدد الدستورية، ومع أن يكون عمل النائب داخل قبة البرلمان ولم تشارك في كسر النصاب"، لافتا الى ان "الكتلة الشعبية (5 نواب) لم تشارك في التصويت على رئيس مجلس النواب". 

وبين ان "الكتلة الشعبية شاركت في التصويت مع بقية المستقلين على مرشحي النائب الاول والثاني لرئيس مجلس النواب ممن لم يحالفهم الحظ في الفوز".

وفي الثالث من تشرين الثاني 2021 أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات تشكيل "الكتلة الشعبية المستقلة"، وتم الاتفاق على أن "يكون محمد عنوز منسقاً لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقاً رسمياً".

related

بعد عدة تأجيلات.. انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة

Date: 2022-01-09 12:37:09
بعد عدة تأجيلات.. انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة

البرلمان يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة

Date: 2019-11-13 15:18:01
البرلمان يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة

الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

Date: 2019-06-22 14:04:57
الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

مجلس النواب يُنهي قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان

Date: 2019-11-19 18:53:43
مجلس النواب يُنهي قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان

بعد مغادرة وفد أربيل.. اجتماعات منفصلة في البرلمان والكورد يبحثون مقاطعة التصويت على الموازنة

Date: 2021-03-20 15:16:33
بعد مغادرة وفد أربيل.. اجتماعات منفصلة في البرلمان والكورد يبحثون مقاطعة التصويت على الموازنة

البرلمان يوجه لجنة الصحة لعقد اجتماع عاجل بعد فاجعة "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-25 00:25:22
البرلمان يوجه لجنة الصحة لعقد اجتماع عاجل بعد فاجعة "ابن الخطيب"

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

Date: 2019-11-19 19:10:28
مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

"فشل" برلماني جديد.. أقل من 100 نائب في جلسة "فاجعة الحريق"

Date: 2021-04-26 09:56:31
"فشل" برلماني جديد.. أقل من 100 نائب في جلسة "فاجعة الحريق"