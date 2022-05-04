كتلة مستقلة تعلن قبولها مبادرة الصدر لتشكيل حكومة "وطنية"

شفق نيوز/ أعلنت كتلة نيابية مستقلة يرأسها النائب عبد الهادي الحسناوي، اليوم الاربعاء، قبولها مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعية إلى توحيد الجهود للخروج بتشكيل سياسي مستقل.

وقالت كتلة "العراق المستقل" النيابية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "تعلن قبول مبادرة السيد مقتدى الصدر بدعوة النواب المستقلين لتشكيل حكومة وطنية مستقلة تعبر عن تطلعات المواطن وتسعى للارتقاء بالخدمات واعمار البلد"، موضحة أن قبولها مبادرة الصدر يأتي "إيماناً بالمسؤولية الوطنية وتغليباً للمصلحة العامة وللخروج من أزمة الانسداد السياسي وإحترام المدد الدستورية".

ودعت الكتلة "النواب المستقلين سواء من تحالف العراق المستقل او المستقلين الأفراد الى توحيد الجهود والكلمة للخروج بتشكيل سياسي مستقل هادف قادر على وضع حل للأزمة الحالية التي يمر بها البلد".

كما دعت كافة القوى السياسية الى "دعم المبادرة الوطنية ونبذ الخلافات وعدم التأثير على النواب المستقلين سواء بالتهديد او الوعيد واحترام إرادة الناخبين بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية كون المواطن قد عانى الكثير نتيجة الانسداد السياسي وتأخر تشكيل الحكومة الذي انعكس سلباً وبشكل واضح على حقوق المواطن و الخدمات وبناء البلد".

وفي وقت سابق، كشف النائب المستقل حسن الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون الأسبوع المقبل لبحث مبادرتيّ الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.

وقال الخفاجي إن "اتصالات جرت امس بين 35 نائبا مستقلا للاتفاق على صيغة او اتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مهم الاسبوع القادم وخاص بالنواب المستقلين لتحديد بوصلتهم السياسية ازاء ما طرح من مبادرات سياسية من قبل اهم الاقطاب الشيعية".

كما كشف مصدر سياسي مطلع، عن انقسام كبير نشأ في موقف النواب المستقلين عقب مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي اطلقها في وقت سابق اليوم.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح في وقت سابق اليوم مبادرة تدعو النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيد عن الاطار التنسيقي.

يذكر ان الاطار التنسيقي طرح امس مبادرة تضمنت بعض الاشتراطات للدخول في تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة.