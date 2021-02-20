كتلة كوردية تحمل القوى الشيعية مسؤولية تأخر التصويت على الموازنة

شفق نيوز/ حملت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، القوى السياسية الشيعية مسؤولية تأخير التصويت على مشروع قانون موازنة 2021.

وقال رئيس الكتلة النائب جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية الآن القوى السياسية الشيعية لم تأتِ بحل بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021 خارج النص الحكومي المرسل، فحتى الساعة لا نعرف ماذا تريد هذه القوى بالضبط؟، فكل جهة تريد حلاً يختلف عن الاخرى".

وبين انه "منذ اليوم الأول لوصول قانون موازنة سنة 2021، كان هناك خلاف داخل البيت الشيعي، والقوى السياسية داخل هذا البيت هم من عقدوا الأمر وأخّروا التصويت على القانون، وفي نفس الوقت لم يقدموا أي نص بديل بخصوص ما يتعلق بحصة الإقليم".

ويوم أمس الجمعة، نفى مصدر في اللجنة المالية البرلمانية، إعادة الموازنة الاتحادية لسنة 2021 إلى الحكومة، مشيرا إلى اتفاق برلماني للتصويت على الموازنة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن إعادة مجلس النواب مشروع قانون موازنة 2021 إلى الحكومة غير صحيحة"، مبينا أن "هناك اتفاقا برلمانيا على تمرير الموازنة منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف المصدر أن "هناك اتفاقا شبه نهائي مع إقليم كوردستان على الفقرات المختلف عليها في الموازنة".

وفي كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان رفضت الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان لغاية الآن.