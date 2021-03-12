كتلة كوردستانية تنضم إلى مؤيدي حوار الكاظمي

شفق نيوز/ وصف رئيس كتلة التغيير الكوردستانية في مجلس النواب يوسف محمد يوم الجمعة مبادرة الحوار الوطني بأنها "كسر للجليد"الموجود بين الفرقاء السياسيين.

وقال محمد في بيان اليوم، إن المبادرة التي دعا اليها رئيس الوزراء مهمة جدا خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني منه العراق من أزمات اقتصادية وسياسية تزامنت مع قرب إجراء الانتخابات العامة.

واضاف ان من المهم أن يكون هنالك حوار جاد وبناء وصريح بين الفرقاء والشركاء في العملية السياسية والمكونات المختلفة، يضاف اليهم ممثلي ساحات الاعتصام من اجل بلورة مشتركات معينة بخصوص الأزمات وكيفية الخروج منها في العراق.

وبين ان من ابرز الملفات التي يمكن مناقشتها في الحوار هو العلاقات الاقليمية والدولية للعراق، والتوصل الى تفاهمات ونقاط مشتركة بخصوص إبعاد البلد عن تلك الصراعات، وبلورة أفكار مشتركة بخصوص كيفية إجراء الانتخابات المبكرة والحفاظ على السلم الأهلي ونزاهتها والتأكيد على إبعاد السلاح عنها وعن الصراعات السياسية.

وتابع رئيس كتلة التغيير أن من الضروري تثبيت بعض الأُسس القانونية المبنية على الدستور في هذا الحوار للوصول الى مشتركات خصوصاً في علاقة الحکومة الاتحادیة مع الاقليم في مسائل مثل النفط والغاز والموازنة للوصول الی بتشريع قانون النفط والغاز والاتفاق على تطبيع الاوضاع الامنية والادارية في المناطق المتنازع عليها.

ورأى محمد بمبادرة الحوار الوطني بأنها "كسر للجليد" الموجود بين بعض الفرقاء السياسيين وممثلي المكونات وايجاد الحلول لبعض المشاكل المتعلقة بالخلافات والصراعات، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وأطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين (8 آذار 2021)، دعوة إلى معارضي الحكومة، لما أسماه "حوار مفتوح وصريح" قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته.