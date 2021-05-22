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كتلة كوردستانية تكشف اتفاقا مبدئيا يعجل بحسم قانون النفط والغاز العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-22T11:07:23+0000
كتلة كوردستانية تكشف اتفاقا مبدئيا يعجل بحسم قانون النفط والغاز العراقي

شفق نيوز / كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، يوم السبت، عن اتفاق مبدئي للقوى السياسية على حسم قانون النفط والغاز، في البرلمان، قبل انتهاء دورته.

وذكر النائب عن الكتلة، ديار برواري، لوكالة شفق نيوز، أن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة في مجلس النواب، وكانت هناك نية جدية لرئاسة المجلس للتصويت على القانون في الجلسات السابقة، إلا أن التأجيل جاء نتيجة انشغال البرلمان بقانون الموازنة العامة".

وأضاف برواري، أن "الكتل السياسية من ضمنها الكوردستانية قدمت ملاحظاتها على بعض مواد القانون إلى لجنة النفط والطاقة النيابية"، مشيرا إلى أن "هناك تأكيدا على الملاحظات بعدم مخالفتها للدستور".

ونوه برواري، إلى وجود "اتفاق مبدئي للقوى السياسية على حسم قانون النفط والغاز قبل انتهاء الدورة البرلمانية، مع وجود رغبة حقيقية للتصويت على القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب".

وتحرص وزارتا النفط والطاقة في حكومتي أربيل وبغداد، على ضرورة التعجيل بإقرار قانون النفط والغاز لما له من أهمية في تنظيم إدارة الثروة النفطية والغازية في العراق.

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