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كتلة كوردستانية: اتفاق بغداد – أربيل سيمرر ضمن موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2020-12-28T17:54:45+0000
كتلة كوردستانية: اتفاق بغداد – أربيل سيمرر ضمن موازنة 2021

شفق نيوز/ توقعت كتلة "الجماعة الاسلامية" الكوردستانية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، تمرير الموازنة الاتحادية بضمنها حصة اقليم كوردستان وفق اتفاق بغداد – اربيل.

وقال النائب عن الجماعة احمد حاجي رشيد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان من المقرر أن يصل، اليوم، قانون الموازنة الاتحادية العامة الى ادراج مجلس النواب العراقي"، مبيناً أن الاخير "وفي انعقاد اول جلسة له سيحيل المشروع الى قراءة اولى ثم يسنده الى لجان اساسية ولجان أخرى مساندة باعتبار اللجنة المالية هي لجنة اساسية لغرض دراسته".

وأوضح أن تلك اللجان "ستحتاج من 20 إلى 30 يوماً لاقرار قانون الموازنة"، مؤكدا أنه "سيصبح قانوناً نافذاً للحكومة بعد اقراره في البرلمان".

وأشار حاجي إلى أن "هناك اختلافات في وجهات النظر بالنسبة لحقوق بعض المحافظات والمكونات"، مستدركاً "أنني اعتقد سيمرر".

وبين أن "موازنة اقليم كوردستان مدرجة في موازنة الحكومة الاتحادية بـ12.67% وحدد بنحو اكثر من 12 ترليون دينار، شريطة ان يسلم حكومة الاقليم 250 الف برميل، اضافة الى الارادات الاتحادية الاخرى".

وصرح النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكوردستانية سليم همزة، في وقت سابق، بأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستبلغ أكثر من 12%، وذلك عقب التوصل لإتفاق فني بين اربيل وبغداد حول هذا الموضوع.

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