كتلة إطارية: لا يوجد "فيتو" على ولاية ثانية للسوداني وهذه آلية منحها

شفق نيوز/ أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عدم وضع "فيتو" من قوى الإطار التنسيقي على الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، فيما بين الآلية التي ممكن أن تحسم هذا الأمر.

وقال القيادي في التحالف عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن وضع فيتو من قبل بعض قوى الإطار التنسيقي على تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني غير صحيح، ولا يوجد هكذا رفض من أي طرف سياسي داخل الإطار، كما أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس ما بين هذه الأطراف".

وأضاف الخدران أن "حسم الولاية الثانية للسوداني من عدمها سيكون بعد انتهاء عمر الحكومة العراقية الحالية وبعد اجراء تقييم شامل لعمل السوداني ونجاحه بإدارة الحكومة والملفات المهمة والحساسة، واذا كان التقييم إيجابي اكيد سيكون له تجديد، وبخلاف ذلك لا تجديد له"، مبينا "خاصة وان نجاح السوداني هو نجاح الإطار الذي شكل هذه الحكومة ودعمها ومازال يدعمها، فبهذه الطريقة تحسم ولاية السوداني الثانية".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن مشاركته بالانتخابات، عبر تحالف موسع باسم "ائتلاف الإعمار والتنمية"، يضم سبع كتل سياسية، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويضم هذا الائتلاف إلى جانب "تيار الفراتين" لمحمد شياع السوداني، كلاً من: "تجمع بلاد سومر" لوزير العمل أحمد الأسدي، و"ائتلاف الوطنية" لإياد علاوي، و"تحالف إبداع كربلاء" لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و"تجمع أجيال" للنائب محمد الصيهود، و"تحالف حلول الوطني" لمحمد صاحب الدراجي.

فيما كان الكيان السياسي السابع "العقد الوطني"، لفالح الفياض، حيث انه يتزعم رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014.