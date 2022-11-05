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كتلة سياسية تهاجم قرار حجب المواقع الإباحية في العراق: فاشل وإيران أخفقت بتطبيقه

Category: سیاسة

Date: 2022-11-05T10:13:46+0000
كتلة سياسية تهاجم قرار حجب المواقع الإباحية في العراق: فاشل وإيران أخفقت بتطبيقه

شفق نيوز/ وجّه رئيس كتلة الرافدين النائب السابق في البرلمان العراقي جوزيف صليوا، اليوم السبت، انتقاداً لاذعاً لقرار وزارة الاتصالات القاضي بحجب المواقع الإباحية في البلاد.

وقال صليوا، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار حجب المواقع الإباحية أصبح قراراً فاشلاً، فلا يمكن منع أي إنسان من بعض الممارسات عنوة، كما أن حجب المواقع الإباحية لا يمكن السيطرة عليه اطلاقاً، وحتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعلنة عن نفسها أنها دولة بنظام إسلامي لم تتمكن من حجب هذه المواقع، خاصة أن هناك أكثر من طريقة ممكن أن توصل المواطن الى هذه المواقع حتى بعد حجبها".

وأضاف أنه "من أولويات وزارة الاتصالات هو تقديم خدمات للمواطنين وإيجاد خطط لتطوير قطاع الاتصالات في العراق والعمل على تخفيض أسعار لشبكات الانترنت والمكالمات بالهواتف الجوالة".

وتابع صليوا بالقول إنه "على وزارة الاتصالات العمل على تخفيض نسبة الفساد في مفاصل الوزارة بدلا من العمل على قرار حجب المواقع الإباحية".

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري قد وجهت أمس الجمعة بحجب المواقع الاباحية في العراق، ولاقى القرار ترحيبا من قبل الأوساط الشعبية، السياسية الإسلامية، والجهات الدينية.

ويأتي القرار، بعد أيام من قرار لوزارة المواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع "الإباحية".

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين قد حجب الكثير منها.

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