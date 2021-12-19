كتلة سياسية تستبعد حسماً قريباً لتشكيل الحكومة العراقية: سيطول كثيراً

شفق نيوز/ رأت كتلة كفاءات البرلمانية، اليوم الأحد، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيطول كثيرًا.

وقال القيادي في الكتلة عباس العطافي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية الجديدة سوف يطول تشكيلها كثيراً بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية كافة، وليست الشيعية فقط".

وبين ان "الخلافات السياسية لا تقتصر فقط على المكون الشيعي بل هناك خلاف سني سني كبير على رئاسة مجلس النواب، وصراع حاد بين الكورد على رئاسة الجمهورية ولهذا تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون سهلاً وسيكون طويلاً جداً ولا يوجد وقت محدد لهذا التشكيل".

وتتصدر الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية، بـ73 مقعداً، فيما حل تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ33 مقعداً.