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كتلة سياسية تحسم الأمر: لا حراك لتشكيل حكومة طوارئ

Category: سیاسة

Date: 2021-06-10T15:50:25+0000
كتلة سياسية تحسم الأمر: لا حراك لتشكيل حكومة طوارئ

شفق نيوز/ أكدت كتلة بيارق الخير النيابية، يوم الخميس، عدم وجود أي حراك سياسي رسمي لتشكيل حكومة طوارئ للإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن تحرك سياسي رسمي لتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإدارة المرحلة المقبلة والإشراف على الانتخابات البرلمانية غير صحيح ومستبعد جدا".

وأضاف "لا يوجد أي نص قانوني أو دستوري يتيح للقوى السياسية تشكيل الحكومة طوارئ"، لافتا إلى أن "الحكومات لا تشكل إلا بشريعة البرلمان وبحسب الدستور".

وتردد في الأسابيع الأخيرة الحديث عن نوايا لتشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في تشرين الأول 2021.

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