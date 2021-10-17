كتلة سياسية: المشاركة بالانتخابات اقتصرت على جماهير الأحزاب

شفق نيوز/ اعتبرت كتلة "بيارق الخير" السياسية، يوم الأحد، أن الشعب العراقي عزف عن المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، معبرا عن رأيه بأن المشاركة بها اقتصرت على جماهير الأحزاب.

وقال رئيس الكتلة محمد عثمان الخالدي لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات اقتصرت على جماهير الأحزاب لعدم إيمان وقناعة العراقيين بآلياتها ونتائجها ما سبب عزوفاً كبيراً طال غالبية ابناء الشعب العراقي".

ودعا الى "إصلاحات شاملة بالواقع السياسي والنظام الانتخابي الحالي لضمان مشاركة واسعة وعادلة لجميع أبناء الشعب والخروج بنتائج تحقق الهدف من الانتخابات".

وأضاف، "نحن غير مؤمنين بالوضع الحالي والعملية الانتخابية وسنكون حزباً معارضاً ندعو لاصلاحات جذرية تعزز ثقة المواطن بالعملية السياسية وتمنح فرص التنافس الانتخابي للجميع وبشكل عادل".

ووصف الخالدي الانتخابات بـ"أنها صراع الاموال والنفوذ والمنافع بين جهات متعددة"، مشيرا الى ان "نسبة المشاركة الانتخابية متدنية جدا وبعيدة عن النسب المعلنة بحسب المعطيات الميدانية".