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كتلة سياسية: اللجوء إلى الاغلبية للتصويت على الموازنة يزيد المشهد "تعقيدا"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-11T09:45:15+0000
كتلة سياسية: اللجوء إلى الاغلبية للتصويت على الموازنة يزيد المشهد "تعقيدا"

شفق نيوز/ استبعد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، يوم الخميس، التصويت على قانون الموازنة العامة في جلسة الاسبوع المقبل، فيما اعتبر اللجوء إلى الاغلبية بالتصويت على قانون الموازنة العامة سيؤثر على المشهد السياسي.

وقال الخالدي لـوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات والمشاكل السياسية بشأن المواد المتعلقة بحصة اقليم كوردستان بقانون الموازنة لم تحسم بعد، على الرغم من استمرار الحوارات والمفاوضات السياسية لحسم تلك المواد قبل التصويت على قانون الموازنة".

وأضاف إن "الحديث عن اللجوء إلى الأغلبية للتصويت على قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل له تداعيات خطيرة وسيؤثر على المشهد السياسي بصورة عامة والبرلمان بصورة خاصة".

وبين الخالدي، إنه "يجب إن تتم مراعاة مصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته أثناء التصويت على قانون الموازنة"، واصفا وضع قانون الموازنة بـ"المعقد"، واستبعد "حسم الموازنة في جلسة الاثنين المقبل".

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