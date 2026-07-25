كتلة حقوق النيابية تعترض على الحسابات الختامية: مرسلة من حكومة الكاظمي

شفق نيوز- بغداد

أبدى النائب عن كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، يوم السبت، تحفظ كتلته على الحسابات الختامية التي قرأها مجلس النواب لأربع سنوات سابقة.

وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "الحسابات الختامية يفترض ان تأتي من قبل الحكومة كمشاريع قوانين، وبعد الاطلاع على الكتب الرسمية تبين ان الحسابات الختامية ارسلت من قبل حكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب بعام 2021".

وأضاف أنه "يفترض ان ترسل الحسابات الختامية للموازنات من قبل الحكومة الحالية بعد معالجة كل المخالفات والثغرات، وبعدها يتم القراءة الاولى والثانية وصولا للتصويت"، مبينا أنه "رفضنا قراءة الحسابات الختامية في جلسة مجلس النواب ويفترض ان تعالج الحكومة التنفيذية كل المخالفات والأمانات والسلف وغيرها، لكن للأسف لم يتم معالجتها".

وأشار إلى أن "هناك مخالفات مالية وإدارية كبيرة في الحسابات الختامية، وطلبنا رئاسة مجلس النواب برفض قراءة في جلسة المجلس".

وكان مجلس النواب، قرأ في جلسته اليوم السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنوات المالية 2013، 2014، 2015، بحسب بيان رسمي صادر عنه.

وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت منتصف الشهر الحالي، استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال الجلسات.

ودعت اللجنة، مجلس الوزراء إلى "الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2016 ولغاية 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب، لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام".